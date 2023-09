VIDEO ja FOTOD | Rotterdamis lasi mees maha ema ja tütre ning arsti

Eile veidi enne 14.30 sai Rotterdami politsei mitu teadet intsidentide kohta linnas. Tegemist oli tulistamisega ühes majas Delfshaveni linnaosa Heiman Dullaertpleinil ja Erasmuse meditsiinikeskuses kesklinnas. Need kaks kohta ei ole teineteisest kaugel, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Mõlemas kohas toimus ka süütamine. Teatati, et sealjuures kasutati Molotovi kokteile, aga politsei ei kinnitanud seda.

Erasmuse meditsiinikeskuses oli palju segadust. Kõigepealt teatati, et kahtlusalune põgenes mootorrattal, aga hiljem arvati, et ta on endiselt hoones. Hoonesse sisenes eriüksus ning töötajad, patsiendid ja teised kohal viibinud jooksid paanikas välja.