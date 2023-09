VIDEO ja FOTOD | Rotterdamis avas relvastatud mees tule. Kaks inimest hukkus

Pärast seda, kui politsei teatas, et Rotterdami meditsiinikeskuses ja ühes majas toimus tulistamine, peeti kinni 32-aastane kahtlusalune. Samuti teatas politsei, et mõlemas kohas oli puhkenud tulekahju, vahendab Reuters.

Ei ole selge, kui palju inimesi kummaski kohas vigastada sai. Politsei on nüüdseks avaldanud kahe tulistamises hukkunu vanuse. Nende sõnul tapeti kahes kohas 39-aastane naine ja 42-aastane Erasmuse ülikooli õpetaja. Kohaliku politsei juht Fred Westerbeke ütles pressikonverentsil, et ka naise 14-aastast tütart tulistati ja ta on raskelt vigastatud.

Vahistatud 32-aastane kahtlusalune on õiguskaitseorganitele teada, sest teda on varem süüdi mõistetud loomade väärkohtlemises.

Politsei ütles, et ei ole mingeid viiteid teisele tulistajale. Tulistamise motiivi ei ole teatatud. Rotterdami olukord areneb kiiresti ja paljud üksikasjad on veel ebaselged, kuid siin on kokkuvõte sellest, mida me seni teame.