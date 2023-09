Aftonbladet kirjutab, et veretöö Stockholmi eeslinnas Jordbros leidis aset eile vastu südaööd. Neli noormeest oli püsti pannud grilli ning söögitegemise kõrvale joodi õlut. Pidu katkes järsult, kui nende juurde sõitis valge pikap. Sõiduk peatus, aken avati ja keegi asus neliku pihta tulistama.

Tehti suur hulk laske. Kohalikud rääkisid väljaandele, et kuulsid 6–20 pauku. Ümberringi on elumajad. Neist ühe alumisel korrusel on koguni eelkool.