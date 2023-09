Viis ELi riiki eesotsas Ungariga kutsub jätkama diplomaatiat Venemaaga

Austria, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari välisministrid pidasid kohtumisel aru mitmete probleemide üle, nende hulgas oli palve tagada suhtlus Venemaaga Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kaudu. See on üks väheseid Euroopa organisatsioone, kuhu Venemaa kuulub.

„Ma usun, et me peame hoidma avatuna vajalikud suhtlusliinid ja platvormid, mida me võime vajada, kui aeg kätte jõuab,“ ütles Austria välisminister Alexander Schallenberg pressikonverentsil. Ta lisas, et OSCE on “ainus üleeuroopaline dialoogiplatvorm“ ning ta usub, et “see võib tulevikus mängida otsustavat rolli“.

Tema kolleegid tunnistasid samuti OSCE tähtsust, Ungari välisminister Péter Szijjártó rõhutas eriti, et “suhtluskanalid tuleb hoida avatuna“. Riiki on korduvalt kritiseeritud lepliku suhtumise pärast Venemaasse.

Ungari, kes saab umbes 80% oma gaasist Venemaalt, allkirjastas Aprillis nendega uue energialeppe. Lepe tagab nafta- ja gaasitarnete jätkumise Ungarisse, hoolimata Euroopa lubadustest lõpetada järk-järgult Venemaa energiaimport. Szijjártó naaseb oktoobri keskel Venemaale, et osaleda energianädalal.

Samuti on kritieeritud Austria leebmat hoiakut Venemaa suhtes. Juuli seisuga importis riik Venemaalt umbes 66% oma gaasist, võrreldes 79% -ga enne sõda. ELi esindaja Viinis Martin Selmayr kirjeldas Venemaalt imporditava energia kõrget taset kui “vereraha“.

Austriat kritiseeriti teravalt ka selle eest, et lubati OSCE Venemaa delegaatidel siseneda Austriasse, et osaleda organisatsiooni kohtumistel. Valgevene ja Venemaa kaasamine on organisatsiooni toimimiseks ülioluline, rõhutas Schallenberg.

Sloveenia, Tšehhi ja Slovakkia rõhutasid samuti vajadust päästa OSCE tähtsusetusest. OSCE on “ainus organisatsioon, millel on Venemaaga avatud dialoog“, ütles Sloveenia välisminister Tanja Fajon. Tema Tšehhi kolleeg Jan Lipavský lisas, et see on “üks Euroopa julgeolekuarhitektuuri alustalasid“.

OSCE on praegu surve all ning Venemaa takistab institutsioonil mängimast olulist rolli käimasolevas sõjas. Venemaa veto tõttu ei ole ka kokkulepet selle kohta, milline riik hakkab 2024. aastal institutsiooni juhtima, samuti on seiskunud arutelud organisatsiooni eelarve üle.