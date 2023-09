Kersti Kaljulaid: Reformierakond kutsus mind riigikogu valimistel oma ridades kandideerima

Kaljulaidi sõnul oli toona üheks arutelu kohaks pärast vestlusi oma ametikaaslaste ja mõne teise riigi ministritega, et võiks teha kampaania NATO peasekretäri kohale, ent seda siiski ei tekkinud.

Ajakirjanik küsis Kaljulaidilt, kas kampaania ei tekkinud selle tõttu, et ta ei astunud Reformierakonda. „Nagu Kaja Kallas on öelnud, et tema ei usu iial, et seda kohta võiks saada eestlane. Ta võis seda mitte päriselt nagu ka uskuda. Aga tõepoolest oli meil selline jutuajamine, et minu toetamine on poliitiliselt ohtlik juhul, kui ma ei saa ja tulen ikkagi Eesti sisepoliitikasse,“ ütles Kaljulaid.

Ta lisas, et rahvusvaheliste ametipositsioonide saamiseks tuleb alati teha kampaania, kuid seda ei saa teha ilma inimesteta. „Ja tollel hetkel ei olnud ilmselgelt meie ametnikel ja ka meie peaministril väga suurt usku, et see võiks edukas olla. See kindlasti on ka siin taustal kuskil olemas,“ kommenteeris Kaljulaid.

Veel ütles Kaljulaid, et kuna Reformierakonna pink on Eestis väga pikk, siis ei tundnud ta, et tema oleks sealt puudu.