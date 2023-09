NATO saadab Leetu Venemaad jälgima eelhoiatus- ja juhtimislennukid AWACS

„Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on suurendanud meie fookust Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnale,“ ütles NATO esindaja Dylan White. „Meie AWACS-id suudavad tuvastada lennukeid ja rakette sadade kilomeetrite kaugusel, mis muudavad need NATO jaoks peamiseks eelhoiatusvõimekuseks. Ma tänan Leedut nende lennukite võõrustamise eest. See on tähtis panus meie jagatud julgeolekusse.“