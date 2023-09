Piduri tööreeglid: kuidas vältida ketaste ülekuumenemist erinevates tingimustes

Use Engine Braking: Mootoripidurdamine on tehnika, mis hõlmab käigu allalülitamist madalamatele käikudele või sõiduki käigukasti kasutamist kiiruse vähendamiseks, selle asemel, et toetuda ainult piduritele. See tehnika mitte ainult ei vähenda pidurite kulumist, vaid vähendab ka kuumenemist pidurisüsteemis, muutes selle eriti kasulikuks pikema aja jooksul allamäge sõites.