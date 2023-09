GRAAFIK | Piirivalveosakonna juht Veiko Kommusaar: idapiiri ehitus on hetkel graafikust ees

Euroopa Liidu piiridel susiseb - seda eelkõige rännet kui hübriidrelva praktiseeriva Valgevene naabruses, kuid asüülitaotlejate rohkus on sundinud lisameetmeid rakendama ka näiteks Sloveenia ja Saksamaa piirivalve. Välisilmast ärevaid uudiseid lugedes langeb pilk kodumaisele probleemkohale: kuidas sujub meie idapiiri väljaehitamine, mis on väldanud juba aastaid mitmeid?

Eks ta tasa ja targu edeneb. Väike tükk idapiirist on juba rahuldaval kujul olemas: mullu valmis Kagu-Eestis esimese etapi ehitustööde raames ligi 24-kilomeetriline piirilõik (all graafikus punase katkendjoonega tähistatud ala). Täna käib ehitus teise etapi lõikudel, mille pikkus on kokku ligi 40 kilomeetrit (all graafikus sinise katkendjoonega tähistatud ala).