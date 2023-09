Ülemiste keskuses valmistati ette avalikud varjumiskohad kuni 3000 inimesele

„Ülemiste keskus on piirkonna suurim avalik hoone, see seab meile teatava ühiskondliku vastutuse,“ ütles keskuse juht Guido Pärnits maja uue funktsiooni kohta. Hästi tuntud ja kergesti ligipääsetava paigana on keskus ka avalikuks varjumiskohaks äärmiselt sobiv. „Päästeamet võttis ühendust, spetsialistid käisid meie võimalustega tutvumas. Meile tundus see kohe mõistlik mõte.“

Ülemiste keskuse juures on märgistatud kaks eraldi varjumiskohta: maa-alune parkla ja majaesine evakuatsioonitunnel, mõlemasse pääseb nii maja seest kui ka väljast. Evakuatsioonitunnelisse saab keskuse koridoris Sportlandi vastas (H&M-i kõrval) asuvast evakuatsiooniuksest, väljast tulles saab sisse maja ees väliparklas asuvas ukse kaudu. Uks on peaukse lähistel, selle sissepääs on kaetud katusega, muidu sageli märkamatuks jääv sissepääs võib esmapilgul meenutada poekärude hoidlat. Maa-alusesse parklasse pääseb keskuse tagant Jazz autopesula kõrvalt mööda kaldteed võis siis keskuse seest, Rimi juurest eskalaatori või liftiga 0-korrusele sõites. Maa-alune parkla on seega kergesti ligipääsetav ka liikumispuudega inimestele, samas kui evakuatsioonitunnelisse peab laskuma trepist. Varjumiskohad mahutavad kokku kuni 3000 inimest.

Kas inimene läheb evakuatsioonitunnelisse või maa-alusesse parklasse, on tema enda valida, ohuolukorras on kõige mõistlikum kiirustada lähimasse varjumiskohta. Varjumiskohad on tähistatud tsiviilkaitse märgiga – sinine kolmnurk oranžil taustal. Ülemiste kandis rohkem varjumiskohti ei ole, lähim asub Lasnamäe Spordikompleksis.

Avalik varjumiskoht on mõeldud eelkõige inimestele, kes ohuhetkel viibivad linnatänaval. Kes ohuhetkel viibivad töökohal või kodus, peaksid paigale jääma ning leidma varjumiseks akendeta ruumi või keldri.