Moskvas toimub homme „taasühinemispäeva“ kontsert-miiting „Üks maa, üks pere, üks Venemaa“

Ajalehele Vedomosti kinnitasid seda informatsiooni kaks asjaga kursis olevat allikat. Lisaks sellele on kontserdi kuulutused avaldatud VKontaktes ülevenemaalise rahvustevahelise noorteliidu leheküljel ja grupis „Mega Volontjor Moskva“. Postituse juures on foto allkirjaga „Donetsk, Luhansk, Zaporižžja, Herson on Venemaa!“, vahendab Meduza.