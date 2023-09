FOTOD | Eesti suursaadik Ukrainas Annely Kolk andis Volodomõr Zelenskõile üle volikirja

Tseremooniale järgnenud sõbralikus õhkkonnas toimunud vestluses arutati Eesti ja Ukraina kahepoolseid suhteid ja võimalusi tihedamaks koostööks. Suursaadik Kolk kinnitas eestlaste jätkuvat vankumatud toetust Ukrainale sõja võitmiseks ja rahu taastamiseks kogu Ukrainas. „Vaprad ukrainlased on eeskujuks kogu Euroopale,“ ütles ta.

President Zelenskõi tänas eestlasi toetuse eest, mis on Ukrainale olnud suureks abiks ning märkis, et Eesti on olnud eeskujuks kõigile.