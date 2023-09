Pühapäevast sõidavad Tallinnas taas kõik trammiliinid

2023. aasta on seni olnud Tallinnas ühistransporditeenust pakkuvale ettevõttele väljakutseterohke. Seoses Vanasadama trammiliini ehitusega kaasnenud trammiliinide ning tänavate sulgemisega, on tulnud tegeleda nii trammi- kui bussiliikluse korduvate ümberkorraldustega, pannes sealjuures rõhku, et kaetud saaksid tallinlaste vajadused ühistranspordi igapäevasel kasutamisel. Samal ajal on toimunud TLT ümberstruktureerimine klassikalisest veondusettevõttest sõitjate teenindusele keskendunud kaasaegseks erinevate ühistranspordiliikide kompetentse koondavaks katusorganisatsiooniks. Ettevõtte suutlikkus pakkuda läbi suve kõigile raskustele vaatamata linlaste poolt hinnatud transporditeenust, kinnitab, et läbiviidud uuendused on end õigustanud.