Jerevani teatel on Armeeniasse saabunud üle poole Mägi-Karabahhi elanikkonnast. Pašinjan: Mägi-Karabahhi armeenlasi ei jää

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et juba lähipäevil ei jää Mägi-Karabahhi enam armeenlasi.

„Armeenlaste lahkumine Mägi-Karabahhist Aserbaidžaani etnilise puhastuse poliitika tagajärjel jätkub. Olukorra analüüs näitab, et lähipäevil Mägi-Karabahhi armeenlasi ei jää. See on etnilise puhastuse akt,“ ütles Pašinjan täna valitsuse istungil.