Tähelepanu! Algab taasiseseisvunud Eesti ajaloo kõige suurem kriisiõppus CREVEX 2023

„Päästeamet harjutab õppusel kolme valdkonda – päästetöid, ohuteavitust ja evakuatsiooni, ent meie jaoks on suurim väljakutse just evakuatsioon, sest seda pole me saanud varem harjutada. Õppusel osaleb 1100 vabatahtlikku, kelle panus on hindamatu, sest vaid treenides saame vilunuks. Päästeamet arendab iga päev oma võimekusi, kuid õppused on äärmisel vajalikud, et end panna proovile ja leida kitsaskohad,“ ütleb Päästeameti peadirektor Margo Klaos.