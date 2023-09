Keskerakonnast lahkunud Neeme Väli liitub Isamaaga: nad pakuvad alternatiivi koalitsiooni rabistamisele

„Tänases julgeolekuolukorras on vaja selget ja arusaadavalt sõnastatud eesmärki ning sihipärast tegevust, mis pakuks alternatiivi koalitsiooni rabistamisele. Minu hinnangul suudab Isamaa seda alternatiivi pakkuda ja selle tõttu otsustasin erakonnaga ühineda. Jätkuvalt on minu raskuspunktiks julgeolekupoliitika ja riigikaitse,“ ütleb Väli meediale saadetud teates.

Väli arvates pole õige meie ümber toimuvat mugavalt diivanil istudes pealt vaadata. „Õhku kirjutatud ja õigusliku katteta riigieelarve, milles raudtee ja laevad segi aetakse, vurrina tiirlev moraalikompass, riigi antud lubaduste tagasivõtmine on vaid mõned näited koalitsiooni käitumismustrist. Valitsuse tegevus näeb välja nagu sõit ameerika mägedel, mida kogu Eesti rahvas on sunnitud kaasa tegema. Oma riik ei ole vagun, mida saab peatada, et maha minna,“ ütleb Väli.