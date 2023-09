VIDEO | Lauri Läänemets opositsiooni taktikast: neil on plaanis võimalikult kaua rääkida, et peaminister on halb

Tagasimineku all pidas Läänemets silmas, et opositsioonil pole ühtset hoiakut, vaid kõigil erakondadel on väga erinevad seisukohad. „Kui laua taga rääkisime, siis nad omavahel jõudsid minu arvates arusaamisele, et soovid ei kattu. Ehk siis kõiki maailma soove on keeruline lahendada. Võib iseloomustada nii, et üks nõudis peaministri tagasiastumist, teine nõudis ühe või kahe eelnõu ümberpööramist ja kolmas soovis hoopis vaadata seda kõike, mis tulevikus tuleb.“