Kersti Kaljulaid lahkub Alexela nõukogust: ma ei saa äri Venemaaga heaks kiita

„Liitusin kevadel Alexela nõukoguga. Ilmselt pole saladus, et energeetika ja rohepööre on minu jaoks põnevad teemad ja pakkumine üle mitmekümne aasta nii-öelda käed külge panna on väga huvitav. Alexelal on mitmeid projekte (biogaasi tootmine, energiasalv), mis utsitavad Eesti majandust rohelisemaks,“ märkis ta Facebookis.

„Kui Alexela nõukogus aprillis alustasin, oli import Venemaalt lõpetatud ja ka LPG-d (vedelgaas -toim), millele on kõige keerulisem leida muudelt turgudelt alternatiive, tarniti Kasahstanist. LPG suuremad tarbijad on toidutööstus ja põllumajandusettevõtted, kes alternatiivseid kütuseid täna kasutada ei suuda,“ lisas ta. „Suvel tekkinud tõrked Kasahstani tarnetega asendati kahjuks ikkagi Venemaal toodetud LPG-ga. Kuigi ettevõte otsib uuesti alternatiive, võtab see aega. Mõistagi ei saa ma äri Venemaaga heaks kiita, mistõttu esitasin täna taotluse nõukogust lahkumiseks.“

Kaljulaid loodab, et nii Alexela kui teised Euroopa ettevõtted saavad võimalikult kiiresti Vene energiast priiks. „Selleks on muidugi vaja ka rahvusvahelist koostööd ja otsustusjulgust, konkreetselt LPG osas aga ka Euroopa sanktsioonimehhanismi ja suuri investeeringuid. Üksi tegutsedes satub ohtu meie toidutööstus.“

Alexela äritegevusest, mis seotud Venemaaga, kirjutas juunis EPL. Alexela tegevjuht Aivo Adamson kõneles siis, et alustati koostööd kasahhidega ja Venemaalt on Alexela vedelgaasi soetanud üksnes erandjuhul, kui kasahhide tarnetega on probleeme olnud.