VIDEOD | Parteijuhtide kohtumine tipnes tõdemusega, et tupikseis jätkub. Martin Helme: Kaja Kallase pärast on ühiskond lukku jooksnud

Martin Helme sõnas, et jutuks oli muidugi ka Kaja Kallase personaalküsimus ehk idavedude skandaali puudutav. „Koalitsiooni vastus oli selge, et nemad ei kavatse hakata peaministrit välja vahetama. Meie (EKRE -toim) seisukoht loomulikult on, et Kaja Kallas on selle riigikogu algusest saadik olnud üks põhjus, miks meil poliitiline kultuur on nii konfliktne ja paindumatu, et meil on sisuliselt kogu ühiskondlik seis lukku jooksnud.“