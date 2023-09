Erakondade rahastamise järelvalve komisjon (ERJK) leidis, et endine rahvasaadik Merry Aart (EKRE) tegi kuluhüvitise eest valimiskampaaniat. Poliitik raius küll esiti vastu, et tegu polnud valimiskampaaniaga, ent nõustus siiski, et võib summa riigile tagasi maksta.