Kallas BBC-le: olen mõelnud tagasiastumisele, aga siis jääks süüdistus minuga kaasas käima

Vastuseks küsimusele, kas ta oli abikaasa peale juhtunu pärast vihane, vastas Kallas jaatavalt. “Järgmisel päeval teatasid nad selle äri lõpetamisest, reedel pärast seda kolmapäeva müüs ta oma äri maha,“ ütles Kallas. “Nüüd mul on kodus abikaasa, kes tunneb end iga päev nende asjade pärast süüdi. Aga ta ei ole poliitik, nii et ta ei näinud, mis kahju võiks selle Eesti firma aitamine tekitada. Tema ütles, et oluline on mitte toita Vene sõjamasinat ega jätta Venemaale ega Vene firmade kätte ühtki eurot, dollarit, naela ega rubla.“

Kui ajakirjanik Stephen Sackur ütles, et 69% eestlastest toetab Kallase tagasiastumist, siis ütles Kallas, et tema kui peaministri toetus on alati olnud umbes 30%.

Ukraina toetamisest rääkides ütles Kallas, et Eesti näeb siin olukorda väga mustvalgelt. “See, mida me Ukrainas näeme, on meie enda ajalugu ja tahame vältida seda, mis meiega juhtus,“ ütles ta. “50 aastat okupatsiooni, kõik kuriteod, massiküüditamised, tapmised.“