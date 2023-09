Aitab leebusest? Liikumise „Ma olen venelane“ uued autokleebised toovad kasutajale kaela menetluse

Eestis on hakanud levima venemeelne liikumine, mille käigus paigaldatakse autodele provokatiivne kleebis kirjaga „Ma olen venelane“.

Kuna politsei palub silti märgates see omanikel eemaldada, on trükkima hakatud uusi kleebiseid sõnumiga „Tões peitub jõud“.

Kleebist loetakse agressiooni õhutamiseks ning agressorriigi toetamiseks ning sellise kirja eksponeerimise tagajärg on menetlus.

Prants ütles, et seni on autojuhid mõistvad olnud ning „Ma olen venelane“ kleebised politsei selgituste peale eemaldanud. Ühtegi trahvi ei ole politsei veel tegema pidanud.

Sel nädalal selgus, et esimesena levima läinud autokleebist on märgatud ka Lätis. Printsi sõnul loodab politsei siiski, et liikumine rohkem hoogu ei kogu.