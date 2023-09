VIDEO | Kaitseminister Hanno Pevkur: suurim kärpekoht on valveteenus, osa valvetöötajaid koondatakse

„Meil on hetkel võimalik teatud kohtades üle minna elektroonilisele valvele,“ selgitas minister ja lisas, et seda ei saa teha siiski igal pool.

Pevkur nentis, et valveteenuse kärpimine hõlmab ka valveteenistujate koondamist. Mitu teenistujat töö kaotab, ei osanud Pevkur veel öelda.

Teine suurim kärpekoht on sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus, mille ehituse mahtu plaanitakse vähendada. „Ütleme kõikidele, et te peate hakkama saama väiksematel pindadel,“ sõnas Pevkur.

Pevkur rõhutas, et kärbetelt kogunenud raha eest soetab kaitseministeerium laskemoona ning investeerib sel moel kokku hoitud raha kaitsevõimekusse tagasi.

Tulevase nelja aasta kaitsekulud kokku on ligi 5,6 miljardit eurot ning rohkem kui pool sellest on suunatud otsese kaitsevõime loomisse. Olulisel kohal on ka riigikaitsjatesse, nende varustusse ja taristusse investeerimine.