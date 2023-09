Tondi viadukti ehitus katkestab oktoobris ajutiselt rongiliikluse

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et Tondi ülesõidu rekonstrueerimine kahetasandiliseks aitab tagada, et rongid ja teised liiklejad on üksteisest eraldatud ja olukord muutub märksa turvalisemaks. „Taolised ehitustööd on aga keeruline ja ajamahukas ettevõtmine, mis toob paraku ajutisi ebamugavusi ja mõjutab paljude linlaste igapäevast elu ning liiklemist. Oktoobris toimuvate ehitustööde ajal, kui rongiliiklus on Balti jaama ja Tondi vahel täielikult peatatud, pakume tasuta sõiduõigust trammiliinidel nr 3, 4, 6 ja bussiliinil nr 23 ka mittetallinlastele. See võimaldab kõigil reisijatel hõlpsalt Tondile jõuda, kust saab siis oma teekonda rongiga jätkata““ lausus abilinnapea.