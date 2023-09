Reovees leidus levinumaid uimasteid augustis rohkem kui mais. Ülekaalukalt levinuim narkootikum on endiselt kanep

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro sõnas, et paraku on teatud seltskondades narkootikumide tarvitamine normaliseeritud ja sellele ei vaadata viltu. Samuti ei ole tavapäratu, et uimasteid tarvitatakse erinevatel üritustel ja pidudel. „Politsei tegeleb suuresti tagajärgedega ja kahjuks näeme narkootikumide tarvitamise tumedamat poolt. Töötame iga päev selle nimel, et tarvitajaid oleks võimalikult vähe, uimastid oleksid raskesti kättesaadavad ning et narkootikumide tarvitamise normaliseerimine ei laieneks. Meie fookuses on kurjategijad, kes keelatud ained riiki sisse toovad ja diilerid, kes teevad narkootikumid kättesaadavaks alaealistele. Ka meie kinnipidamised, sarnaselt reoveeuuringutele, näitavad, et enim levinumad ained on kanep, amfetamiin ja kokaiin,“ rääkis Rait Pikaro.