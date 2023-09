OTSEPILT ja BLOGI | Peaminister Kallas andis riigikogule üle eelarve. Helme: sellega pole midagi teha, kavatseme seda blokeerida

Lisaks tuleb täiskogu istungil lugemisele 24 eelnõud, mille hulgas on ka n-ö vaenukõne seaduse eelnõu. Veel tuleb arutlusele Keskerakonna fraktsiooni esitatud eelnõu moodustada uurimiskomisjon idavedude skandaali osas. Põhiseaduskomisjon teatas, et nad ei toeta seda ning tegi ettepaneku see esimesel lugemisel tagasi lükata.