Kohtunik Arthur Engoron leidis New Yorgi peaprokuröri Letitia Jamesi algatatud tsiviilkohtuasjas, et Trump ja tema ettevõtted petsid panku, kindlustajaid ja teisi, hinnates tehinguid tehes ja laene taotledes paberil tohutult üle tema varasid ja liialdades netoväärtusega, vahendab Associated Press.