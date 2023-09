Erakondade reitingud: Isamaa tõus jätkub, Reformierakond kaotas nädalaga toetust

Reformierakonna toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimased kuus nädalat püsinud 23-24 protsendi vahel. Keskerakonna toetus on viimase viie nädalaga langenud 2,6 protsendipunkti võrra.

Isamaa toetus on nädalaga tõusnud 1,4 ning viimase viie nädalaga 4,8 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates sellest ajast, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Eesti 200 toetus on viimase viie nädalaga langenud 2,4 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta detsembrist