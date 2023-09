Lõuna-Koreas toimus selle kümnendi esimene sõjaväeparaad

Griffithi ülikooli külalislektor Peter Layton ütles, et kuigi paraadi eesmärk oli saata „sõnum välisele publikule“, sealhulgas partneritele ja piirkondlikele suurriikidele nagu Ameerika Ühendriigid, Põhja-Korea ja Hiina, on üritus „tõesti sisemaiste teguritega“. Tema sõnul aitavad paraad ja Yooni kohalolek kujutada Lõuna-Koread rahvale kui erilise jõuna maailmaareenil, kellel on pöördeline globaalne jõud, nagu praegune president seda nimetab. Ta lisas, et see suurendab ka avalikkuse ettekujutust Korea kaitsetööstusest, mis „saavutab märkimisväärset ekspordiedu“, samas kui teised majandussektorid kukuvad alla.