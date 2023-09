ÜLEVAADE | „Onu Vova ei jäta venelasi maha.“ Kes ja mis põhjustel osalevad liikumises „Я русский“?

Viimase kahe nädala jooksul on pälvinud rohkelt tähelepanu liikumine, mis kasutab oma autodel kleebiseid „Я русский“ („Ma olen venelane“) ja „Сила в правде“ („Jõud peitub tões“). Kes on need inimesed ja mis on nende tegevuse eesmärk, saab selgeks liikumise sisevestlustest.