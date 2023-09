VIDEO | Lõputu autodevool. Mägi-Karabahhist on paari päevaga põgenenud üle 16% elanikest

Tuhanded etnilised armeenlased üritavad lahkuda Mägi-Karabahhist. Piirkonna tanklad on ülekoormatud, kuigi kütusepuudus kimbutas elanikke ka varem kuudepikkuse blokaadi tõttu.

Mägi-Karabahhi ja Armeeniat ühendab üks ainus tee, kus on massiliselt põgenike autosid ja busse. Nende eesmärk on jõuda üle piiri Gorise linna. Goris on väikelinn, mille kitsad tänavad on täis autosid ja perekondi.

Samuti on liiklus olnud tihe käänulisel mägiteel Gorisest Armeenia pealinna Jerevani. Põgenikud on veendunud, et lahkuvad oma kodudest igaveseks ja üritavad seetõttu kaasa võtta võimalikult palju isiklikke asju, surudes need oma sõidukitesse, teatas BBC.

Armeenia valitsus ütles pühapäevases avalduses, et sadadele põgenikele on valitsuse rahastatud eluase juba tagatud. Puudub vaid selge plaan, kuidas toime tulla inimeste sissevooluga.

Peaminister Pašinjan teatas eelmisel nädalal, et plaanis on hoolitseda kuni 40 000 põgeniku eest. Armeenlased on öelnud, et on valmis põgenikke ka oma kodudesse võtma, kirjutas BBC.