Jaan Toots esitatakse Narva linnapea kandidaadiks

Fraktsiooni „Narva“ esimees, keskerakondlane Aleksei Jevgrafov sõnas, et järgmiselt Narva linnapealt oodatakse volikogu ja vallavalitsuse suhetesse konstruktiivsuse toomist. „Meie hinnangul on Jaan Tootsil pikaaegse juhi ja ettevõtjana olemas vajalikud isikuomadused, et linnapeana õnnestuda ning juhtida strateegiliselt Narva arengut,“ sõnas Jevgrafov.

Jaan Toots sõnas, et tema jaoks on ettepanek suur au ning veelgi suurem väljakutse. „Soovin tuua Narva enda kogemusi poliitika- ja ettevõtlusmaailmast ning aidata kaasa töörahu taastamisele linnavalitsuse ja linnavolikogu vahel,“ ütles Toots ning lisas, et peab oluliseks linnamajanduse- ja kommunaalvaldkonna arengut ning kvaliteetse linnaruumi loomist. „Samas ma usun, et Narva jaoks on väga aktuaalne ka sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus,“ ütles Toots. „Minu ideedest olulisemad on aga just narvakate enda mõtted ja mured – tahaksin pühendada rohkem aega just elanike kaasamisele,“ kommenteeris Toots.