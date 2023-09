Välisministeerium koondas „solidaarsuskärpe“ raames 45 ametikohta

„Välisministeeriumit puudutava kokkuhoiu täpsemal kavandamisel oleme lähtunud põhimõttest, et peame suutma ka edaspidi oma põhiülesandeid edukalt täita, sealhulgas välispoliitikat aktiivselt ellu viia. Võimalikuks kärpeks valmistudes analüüsisime kõiki ministeeriumi üksusi,“ sõnas välisminister Margus Tsahkna. „Ametikohtade vähendamine puudutab meie tegevuse kõiki valdkondi ja ka meie välisesindusi.“

Peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos suletakse 2024. aasta suvest ja Ameerika Ühendriikide suunal teostatav majandusdiplomaatia ning konsulaarteenused korraldatakse ümber. Selle käigus täiendatakse Eesti suursaatkonda Washingtonis konsulaardiplomaadi ja majandusdiplomaadiga. „Meie töö efektiivsuse ja sihipärasuse tagamiseks, vaatame üle nii meie välisesinduste võrgustiku kui ka konsulaarteenuste pakkumise Ameerika Ühendriikides. Äridiplomaatia ja ettevõtete toetamine rahvusvahelistel turgudel jääb välisministeeriumi keskseks töösuunaks ning otsime viise, kuidas seda tõhusamalt teha. Plaanime laiendada Eesti aukonsulite võrgustikku, kes pakuvad konsulaarabi nii Eesti kodanikele kui ka aitavad edendada Eesti ärihuvisid USAs,“ lisas Tsahkna.

Valitsus kiitis täna heaks 2024. aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta riigieelarve strateegia. Eelarve tulude maht on 16,79 miljardit eurot, kulude maht 17,67 miljardit ning investeeringute maht 0,82 miljardit eurot. Eelarve fookuses on Eesti sõjaline ja lai riigikaitse, haridus, majanduse elavdamine, millesse panustab ka rohereform ning riigi rahanduse jätkusuutlikkus. Eesti riigi jaoks on jätkuvalt väga oluline Ukraina toetamine.