VIDEO | Mart Võrklaev eurorahade kasutamise kohal kõlkuvast tähtajast: kõik on kontrolli all

Eelmisel eelarveperioodil (2014-2020) Eestile jaotatud rahast on kasutamata 296 miljonit eurot. Riigikontroll on saatnud avalikkusele hoiatava signaali, et toetusrahade väljamaksete protsess on veniv. Kas on oht, et rahalistes raskustes vaevleval Eestil jääb sadu miljoneid eurorahasid kasutamata?