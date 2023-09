Pikalt Keskerakonna ridades olnud Taavi Aas rääkis Delfile, et väga paljud inimesed ei näe tulevikku Keskerakonnas ning eks see on ka põhjus, miks Mölder ja Karilaid lahkusid.

Aas ise ei ole veel otsustanud, kas erakonnast lahkuda ning vaatab, kuidas olukord kujuneb. Oma otsuse langetab Aas mitme asja põhjal. „Üks on tõesti see, kui Kõlvart lubas uut poliitikat, siis tahaks seda näha või milline selle sisu on, praegu pole seda näinud. Kindlasti hästi oluline on see, kuidas käituvad Eesti valijad tervikuna – pole mõtet olla poliitikas ja erakonnas, kui valijad on selle erakonna toetamisest loobunud, nii et see on ka kindlasti üks koht, mille pealt otsustada,“ rääkis ta.