VIDEO | „See pole seaduspärane.“ Opositsioonipoliitikutel pole kinnitatud riigieelarve kohta head öelda

Isamaa esimees Urmas Reinsalu märkis Eesti panga majandusprognoosile toetudes, et säärase riigieelarve tulemusena halveneb inimeste sissetulek ning kasvab tööpuudus.

„Kuigi Reformierakond on retoorikas kõnelenud ja põhjendanud maksutõuse korras riigirahandusega, siis näeme, et tegemist on õhku täispaisutatud eelarvega. Ainuüksi see võltsimaks - või maksuküüru maks - millest Reformierakonna maksuküüru [kaotamist] püütakse katta, mis on õhkukirjutatud, see tegelikkuses pole minu hinnangul ka seaduspärane riigieelarve strateegiasse niisugust tühja maksu sisse kirjutada,“ sõnas ta Delfile.

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab pidas riigieelarvet halbade uudiste alla kuuluvaks nähtuseks.

„Eks neid halbu uudiseid on tilkunud päevade kaupa. Võtame kasvõi selle, et hea küll, juba tõstime maksu, teeme automaksu, teeme keskkonnatasud kõrgemaks, aga siis veel 400 miljonit on veel puudu, teeme musta kasti sinna eelarvesse siis kutsume kaasavale maksuarutelu, et öelge, kust veel võtame - no pole väga arukas,“ hindas Aab.

Aab peab kahetsusväärseks asjaolu, et kärpekääridega tuleb minna sotsiaalkaitse kallale.

Mis puudutab tänasel riigieelarve esitlemise pressikonverentsil tehtud torget Keskerakonna ladviku pihta (kui siseminister Lauri Läänemets süüdistas päästekomando sulgemises kunagise tsentristist siseministri otsust), märkis Aab, et see on „nõme“.

„Sotsid on olnud valitsuses. Süüdistada aastatetagust otsust on nõme. 1,2 miljardit lisaraha oli jagada eelmine sügis - sotsid olid valitsused ja nad ei leidnud mõnda miljonit. Väga magedad vabandused,“ sõnas Aab.

Lähemalt saab kuulata videost.