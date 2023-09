Pärnus tõusevad parkimise hinnad kahekordseks

Kui seni sai Pärnus nädalavahetusel tasuta parkida, siis eelnõu järgi on see nüüd võimalik vaid pühapäeviti ning riigipühadel.

Rannapiirkonnas tuli parkimise eest maksta vaid suvel, nüüd tuleb raha välja käia aasta ringi. Suvekuudel on rannaalal parkimine tasuline ka pühapäeviti ning parkimise hind on ülejäänud aastaga võrreldes kõrgem.

Opositsioon linna plaaniga rahul ei ole. „Kas me tahame, et Pärnus oleks vähem inimesi, kes tuleksid suve nautima, või on eesmärk ainult linnakassat täita?“ sõnas linnavolikogu liige Arvi Karotam (EKRE) ERR-ile.