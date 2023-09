RIIGIEELARVE 2024 | Täismahus: loe, mida kärbitakse ja milliseid tuluallikaid leiti

Valitsus kiitis täna heaks 2024. aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta riigieelarve strateegia. Eelarve tulude maht on 16,79 miljardit eurot, kulude maht 17,67 miljardit ning investeeringute maht 0,82 miljardit eurot. Eelarve fookuses on Eesti sõjaline ja lai riigi kaitse , haridus , majanduse elavdamine, millesse panustab ka rohereform ning riigi rahanduse jätkusuutlikkus. Eesti riigi jaoks on jätkuvalt väga oluline Ukraina toetamine.

Nii riigieelarve kui ka riigieelarve strateegia eelnõu saadetakse riigikogule menetlemiseks. Riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri on üle 500 lehekülje pikk. Riigi eelarvestrateegia täistekst on üle 200 lehekülje pikk.

Tänasel riigieelarve pressikonverentsil ütles peaminister Kaja Kallas, et 2025. aasta puudujäägi täitmiseks tuleks teha „nii-öelda julgeolekumaks“. „See on täna alles kokkupanemisel, seda saab arutada, mis see baas on, mille pealt maksu arvestatakse,“ rääkis Kallas. „Aga maksu eesmärk on rahastada riigikaitset, sisejulgeolekut, elanikkonnakaitset, investeeringuid IKT-sse.“