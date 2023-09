Orbán kõnes Ungari parlamendile: Ukrainat ei kavatse me kuidagi toetada, Rootsit pole NATO-sse vaja

Nüüd, kui see on alanud, teatas Orbán, et ratifitseerimisega polevat siiski kiiret, kuna Rootsi julgeolekut ei ähvardavat praegu miski. NATO liikmetest ei ole liitumist kinnitanud ainult Türgi ja Ungari. „Tekib küsimus, kas on midagi pakilist, mis sunniks meid Rootsi NATO-ga liitumist ratifitseerima,“ kommenteeris Orbán. „Mina ei näe sellist põhjust.“