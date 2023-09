Poola leht: Poola eksperdid on kindlaks teinud, et Poolasse kukkunud raketi lasi välja Ukraina

Raketiplahvatus NATO liikmesriigis Poolas külvas hirmu, et sõda Ukrainas võib laieneda, käivitades alliansi artikli 5, aga Varssavi ja NATO teatasid juba siis, et nad usuvad, et see oli eksinud Ukraina rakett, vahendab Reuters.

Asja uurimisega kursis olevad allikad ütlesid Rzeczpospolitale, et Poola on nüüd kindlaks teinud, et rakett, mis maandus Przewodówi külla, oli õhutõrjerakett S-300 ehk 5V55, mis lasti välja Ukraina territooriumilt.

„Selle raketi tegevusulatus on 75-90 kilomeetrit,“ tsiteeris Rzeczpospolita oma allikat. „Tollal olid Vene positsioonid kohas, kust ei oleks ükski Vene rakett Przewodówisse jõudnud.“

Ukraina on seni eitanud, et tema rakett Poolasse sattus. Rzeczpospolita teatel ei ole Ukraina Poola uurijatele kättesaadavaks teinud ka mingeid materjale.

Poola prokuratuuri esindaja Łukasz Łapczyński ütles Rzeczpospolitale, et prokurör on saanud eksperthinnangud, aga ei avalda nende sisu, sest see on konfidentsiaalne.