VIDEO | Mägi-Karabahhis hukkus kütuselao plahvatuses vähemalt 20 inimest

„Meditsiinikeskustesse hospitaliseeriti 290 kannatanut, kellel on erineva raskusastmega põletused. Seitse inimest suri haiglas. 13 surnukeha ei ole tuvastatud. Kümned inimesed on äärmiselt raskes seisundis,“ teatas ministeerium. Lisati, et paljud inimesed on teadmata kadunud, nad on põlenud ja andmed nende kohta puuduvad, vahendab Interfax.