Õpetajate streigi kiidaks heaks 63% inimestest

Seoses loodetust väiksema palgatõusuga on tekkinud võimalus, et õpetajad alustavad streiki. Ühiskonnauuringute Instituut küsis tekkinud olukorraga seoses inimestelt, et kuidas nad suhtuvad võimalikku streiki ning kui kõrge peaks olema õpetajate palk võrreldes teiste kõrgharidusega töötajate palgaga.