Riigikogu toetab Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmise pikendamist

Komisjoni esimees Liisa Pakosta märkis, et kuivõrd Venemaa sõda Ukrainas jätkuvalt kestab, paljud kodud ja töökohad Ukrainas on hävitatud ning tsiviilelanikke endiselt mõrvatakse, siis on sõjapõgenike jätkuv toetamine loomulikult vajalik.

Komisjoni aseesimees Maria Jufereva-Skuratovski ütles, et Ukraina on huvitatud oma inimeste koju naasmisest, ent praegu on riigil siiski kõige enam vaja relvi, et oma maa ja vabaduse eest võidelda. „Praegu pole Ukraina sõjapõgenikel kuhugi naasta. Kui see aeg on käes, siis loomulikult oleme valmis seda toetama,“ sõnas Jufereva-Skuratovski. Ta lisas, et enne on arusaadavalt vaja Ukrainas teha ulatuslikke ülesehitustöid.