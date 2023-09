VIDEO | Mart Võrklaev: oleme teel sügavasse auku, mistõttu ei ole võimalik palku tõsta

Tänaseks on teada, et päästjad palgatõusu ei saa ning ka õpetajate palgatõus tuleb samuti pigem kesine – palga alammäär tõuseb 1,7%.

Võrklaeva sõnul tahaksid kõik palka rohkem saada, aga kuna riigieelarve on nii keerulises seisus, siis ei ole see täna võimalik. „Miks on vaja riigieelarvet korda teha? Sellepärast et me üldse jaksaks neid palku maksta, laenurahaga palkade maksmine ei ole mõistlik,“ selgitas ta.