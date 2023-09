VIDEO | Lauri Läänemets: eelarveaugu võiks täita astmelise tulumaksu ja ettevõtete tulumaksuga

Pärast koalitsiooninõukogu rääkis Läänemets Delfile, et peamiselt arutati riigieelarve üle, mis peaks homme avalikkuse ette jõudma. Ta nentis, et riigieelarvet hakati tänavu tegema hilja ning varem pole valitsue liikmed seda nii hilja ka kätte saanud kui nüüd. „Sellest on muidugi hästi kahju, tavaliselt viimase hetke peale jäetud asjad sisaldavad väljakutseid, mida tuleb hiljem parandama hakata,“ sõnas ta.

Läänemets näeb, et 400 miljoni suurust tühja tulurida võiks täita astmelise tulumaksuga ning ettevõtete tulumaksuga. „Mina arvan, et see on ka au asi, kui sa saad ühiskonda rohkem panustada. Inimeste kõrvalt võiksid ka ettevõtted mõneprotsendise klassikalise ettevõtlustulumaksu panuse anda. Sellisel juhul oleks see piisavalt laiapõhjaline, nii nagu peaminister on ka öelnud, et tema soovib sellist laiapõhjalist lahendust ehk siis kõik osapooled panustavad,“ ütles minister.

Minister rääkis ka, et bussitranspordi dotatsioonist on puudu 20 miljonit eurot, mida regionaalminister Madis Kallas ka taotleb, kuid „mingil põhjusel“ ei ole taotlus rahandusministeeriumist valitsuse lauale jõudnud. Ta leidis, et põhjuseks võib olla riigieelarve tegemine, aga septembrikuu lõpuks peab see küsimus siiski lahenduse saama.

„Bussid ei saa Eestis seisma jääda, eriti kui valitsus on võtnud eesmärgiks liikuvusreformi, mis tähendab, et me tahame rohkem busse liikuma panna,“ rääkis ta.

Intervjuus tuli juttu ka riigikogus toimuvast. Läänemetsa sõnul ei ole tekkinud olukorras süüdi opositsioon ega koalitsioon üksi, vaid mõlemad peavad sammu tagasi astuma. Samm edasi oleks tema sõnul aga see, kui Keskerakond ja Isamaa ennast EKREst taandaksid, sest EKRE ei ole valmis ühegi mõistliku ettepanekuga kaasa tulema ning vaid nii saaks arutada, mis on päriselt erakondade mured ning kuidas neid lahendada.

Vaata lähemalt videost!