VIDEO | Kaja Kallas 400-miljonilisest eelarveaugust: tuluallika leiame tulevaks suveks

Kallas rääkis, et homme on plaanis valitsuses riigieelarve kinnitada ning korraldada ka pressikonverents. Riigikogule antakse eelarve üle kolmapäeval.

Kas valitsus on juba mõelnud, kust veel saaks kärpida ka järgnevatel aastatel? Kallase sõnul on kõigepealt vaja ära teha need kärped, milles kokku on lepitud, ning alles siis minnakse riigieelarve strateegia kallale.

„Seal põhiline asi, mida me teeme, on eelarve revisjon. Kõigepealt alustame kolme ministeeriumiga ehk majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium, kus on n-ö kõige rohkem raha, et vaadata, mis reforme seal saab teha ja kust kokku hoida siis tulevasteks aastateks,“ rääkis Kallas.

Valitsus on kirjutanud 2025. aasta riigieelarvesse ka 400-miljonilise tühja tulurea, kuid ei ole selge, kust see raha tulla võiks. Kallas rääkis, et valitsusel on aega järgmise aasta juulini, et arutada, mis see täiendav tuluallikas olla võiks.

Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus erakondade esimehed kolmapäevaks kokku, et arutada riigikogu töövõime taastamist ning eelarve menetlemise protsessi.

Opositsioon plaanib küll kohtumisel osaleda, kuid kõigil on oma nägemus, mida seal arutada.

Kallas rääkis, et pärast riigieelarve üleandmist kogunemine tõepoolest toimub ning seal võiks arutada selle üle, et mis on need võimalused, kuidas eelarvet menetleda ilma obstruktsioonita.

