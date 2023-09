ERJK võib valitsuserakondadelt nõuda SALK-i keelatud annetuse tagastamist

Oviiri sõnul ei ole küsimus selles, kas teenus oli tellitud, vaid selles, kas teenust saadi ja kasutati. „Selles osas pigem võib ütelda, et teatud määral teenust ikkagi kasutati,“ ütles Oviir.

Kui on tasuta teenus saadud juriidiliselt isikult, mida SALK on, siis kvalifitseerub see erakonnaseaduse järgi keelatud annetuseks, märkis Oviir.

Oviir kinnitas, et sellisel juhul ähvardab teenuse eest maksmine Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, Reformierakonda ja Eesti 200.

„Kas kõik erakonnad oleksid võinud võrdselt seda teenust saada? Sellele vastas härra Jüristo ise kahe aspektiga: nende käest ei saa ühtegi teenust tellida ja see on nende põhimõtteline otsus, sest seal tekiks kliendisuhe ja peaks tegutsema kliendi huvides. Teine aspekt on see, et nad ütlesid, et jah, kui nende poole oleks pöördunud kas EKRE või Isamaa, nad ei oleks oma teadmist nendega jaganud,“ ütles Oviir.

Seaduse mõttes ei olnud seega kõikidel erakondadel andmetele võrdsetel alustel ligipääsu, sõnas Oviir.

Millal ERJK otsus sünnib, ei ole veel selge. Samuti pole selge, milline võiks olla võimaliku annetuse hind ehk summa, mille tagastamist nõuda.

Jüristo: meilt ei saanud midagi tellida

Tarmo Jüristo on Delfile öelnud, et nad ei ole äriettevõte. „Me ei paku teenuseid. Mitte kellelegi, ei raha eest ega tasuta. Me oleme sihtasutus, mis tegeleb oma põhikirjaliste, maailmavaateliste eesmärkide saavutamisega ning rahastame seda ainult annetustest.“

Tema sõnul on seejuures eranditult kõigi Salga annetajate nimed esimesest päevast peale avalikud ning avalikku, Salga veebilehel olevat nimekirja uuendatakse regulaarselt. „Kui meid kutsutakse kuskile esinema (näiteks on seda teinud nii RMK kui Tartu Ülikool), ei ole me kunagi selle eest võtnud tasu,“ kinnitas Jüristo.