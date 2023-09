Intervjuus Przydacziga tuli muu hulgas jutuks suhete jahenemine Ukraina ja Poola vahel. Przydacz viitas muu hulgas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kõnele ÜRO peaassamblee istungil, milles Zelenskõi ütles, kuigi otse riiki nimetamata, et Ukraina viljaimpordile piirangute kehtestajad, kelle hulka Poola kuulub, aitavad „valmistada ette lava Vene näitlejale“.

Przydaczi sõnul on Poola kuude jooksul Ukrainat nii intensiivselt toetanud ja aidanud muu hulgas oma julgeolekuhuvide pärast. Vastu on võetud miljoneid Ukraina põgenikke. ÜRO foorumil öeldi aga selliseid sõnu veel 192 riigi aadressil. Przydaczi sõnul on raske mitte suhtuda sellesse väga-väga kriitiliselt.