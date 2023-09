„Kuidas saab olla karistatav protestimeelne performance?“ Punalipu heisanud Valge ja Aule kavatsevad trahvi edasi kaevata

„Jaak Valge on sotsiaalmeedias ja ülekuulamisel öelnud, et heiskas lipu protestina Smuuli bareljeefi vastu. Kunstiline eneseväljendus ega ka avalikus ruumis protestimine pole keelatud, kuid tegevused peavad olema seadusega kooskõlas, sobituma linnaruumi ning ei tohi kedagi häirida. Heisatud lipp ei sobitu linnaruumi ja häiris pealtnägijaid, mistõttu kvalifitseeris politsei väärteo paragrahvi ümber avaliku korra rikkumiseks. Selleks, et kõigil oleks tänaval turvaline ja hea olla, peab protestiaktsiooni planeerides arvestama ka teiste inimestega - see tähendab, et käituda ei tohi teisi häirivalt.“

„Kust peab üldse aru saama, et teatav tegu on Eestis karistatav, kui seda üheski seaduses kirjas ei ole,“ sõnas Valge. „Eesti NSV-ga seotud sümboolika ei ole Eestis keelatud, välja arvatud rahvusvaheliste kuritegude õigustamisel. PPA ise on varem avalikult kinnitanud, et NSV Liidu aegse sümboolika kasutamine avalikus ruumis ei ole keelatud. Väljendusvabadust kaitseb Eestis põhiseaduse § 45 ja kunstivabadust § 38. Euroopa inimõiguste kohus on korduvalt märkinud, et väljendusvabaduse kaitse ei „laiene üksnes informatsioonile ja ideedele, mida võetakse vastu heasoovlikult või käsitletakse kui mitteründavat, vaid ka sellisele eneseväljendusele, mis ründab, šokeerib ja häirib“.“