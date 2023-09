Miks te üldse Keskerakonda astusite?

Ikka selleks, et püüda maailma paremaks teha. Keskerakonna programmis on palju häid asju. Tegemist on kõige suurema liikmeskonnaga erakonnaga, aga julgeolekupoliitika teemadel on ei olnud sealt midagi kosta. Otsustasin Keskerakonna julgeolekupoliitika teemadel pildile tuua.