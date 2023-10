Lahendame kohvigurmaanide mure: müügilt kadunud Pauligi kohvikapslite asemel saab edukalt kasutada keskkonnasäästlikumaid kapsleid

Hiljuti lõpetas Paulig kohvikapslite tootmise ja paljud kohvisõbrad on mures, et nende kapselkohvimasin on nüüd kasutu ja selle võib prügimäele saata. Õnneks see siiski nii pole – oleks ju kümned tuhanded kasutuks jäänud kohvimasinad keskkonnale palju suurem koorem, kui komposteerumatud kapslid kunagi olnudki on. Pauligi kohvimasinates saab edukalt kasutada Tchibo kapsleid, mis on samas mõõdus ja pealegi valmistatud 70% ulatuses taastuvast toorainest, mitte fossiilsest naftast, nagu kohvikapslite puhul tavaline.